Comitato Suolo Pubblico a Giunta: «Via tutti gli ecobox da Alghero»

ALGHERO - Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune ha inviato una lettera aperta al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, all’assessore all’immaginazione civica Roberto Corbia, all’assessore all’ambiente Raniero Selva, all’assessore al Demanio Enrico Daga e all’assessora alle AAPP e Turismo Ornella Piras per chiedere «di liberare le chiese, i monumenti e le antiche mura dagli eco box per valorizzare la storia e l’arte». Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, costituito per sostenere le ragioni di un equilibrato utilizzo dei beni comuni e per una rigenerazione della qualità e della bellezza urbana, ha rivolto «un pressante appello al sindaco e agli assessori comunali per chiedere che nel nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, vengano previste delle strategie che consentano l’eliminazione degli eco box delle attività commerciali dal centro storico e dall’intera città».



E ne spiegano le ragioni: «La presenza degli eco box è stata importante – afferma il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune - quando in città si è passati alla raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche degli eco box su suolo pubblico per le attività commerciali, oggi nella fase di adozione ed elaborazione del nuovo appalto di igiene pubblica che avrà una durata temporale di ben 8 anni, si potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità con la loro eliminazione poiché in diverse occasione gli eco box sono diventati delle discariche a cielo aperto come già era accaduto, a causa degli incivili, alle isole ecologiche dislocate in varie parti della città». «Inoltre – evidenziano dal comitato civico - che la qualità urbana, la valorizzazione architettonica e della bellezza ci guadagnerebbero poiché in diversi casi, nel centro storico, l’ubicazione degli eco box è a ridosso di chiese (Madonna del Carmelo e di Santa Barbara); architetture di valore storico come le antiche mura, il teatro civico, il Museo Casa Manno, per citare alcuni esempi. Per raggiungere l’obiettivo di una reale valorizzazione della storia e dell’arte della città, in alternativa agli degli eco box per le attività commerciali, si auspica che il nuovo appalto di igiene urbana, preveda la possibilità di attivare un servizio mirato di “raccolta a chiamata” con relativi oneri, di un tale servizio aggiuntivo, da gravare sui richiedenti e non sull’intera collettività con una specifica tariffazione TARI».



«In ogni modo, – sostengono dal Comitato Suolo Pubblico Bene Comune - l’esposizione dei bidoni della raccolta dei rifiuti, obbligatoriamente dovrebbe avvenire accanto all’ingresso dell’attività commerciale e in un arco temporale ristretto, in tal modo si determinerebbe la responsabilizzazione dello stesso esercente nella cura, pulizia, manutenzione ed esposizione nel rispetto degli orari per il ritiro indicati nel regolamento di igiene urbana. Specificamente, nel centro storico, - conclude il portavoce del comitato civico - per il suo fragile contesto, la raccolta dei rifiuti si auspica avvenga con l’utilizzo di automezzi elettrici di piccole dimensioni e per la raccolta del vetro si dovrebbero utilizzare specifiche buste da inserire già piene all’interno dell’apposito bidone. Tale sistema ridurrebbe l’impatto acustico che si genera nelle operazioni di raccolta del vetro con beneficio della qualità ambientale per i cittadini e della salute degli stressi operatori ecologici».