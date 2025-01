Cor 15:30 Polizia locale, «l´incoerenza» a sinistra Pesante reprimenda di Fratelli d´Italia Alghero all´ex sindaco Mario Bruno e all´attuale con i consiglieri di centrosinistra, circa l´indennità riconosciuta al nuovo comandante della Polizia locale: esattamente quella criticata aspramente in passato



110 comma 2 del TUEL, e lasciando intendere il ricorso ad altri atti di natura ispettivo-contabile. Oggi però la storia si ripete esattamente uguale: con delibera 425 del 31 dicembre 2024 (tutti gli assessori in videoconferenza), la giunta algherese riconosce la medesima indennità ad personam al nuovo comandante scelto da Porta Terra, Salvatore Masala.



A rimarcare quella che viene definita «una decisione che segna l’ennesima dimostrazione di incoerenza politica da parte della sinistra cittadina» è direttivo cittadino di Fratelli d'Italia Alghero. «Non più tardi di due anni fa, Mario Bruno e i suoi alleati – Cacciotto incluso – avevano criticato aspramente la Giunta Conoci e il centrodestra per aver adottato la stessa misura nei confronti dell'allora comandante Bertocchi. Bruno definiva questa scelta “un insulto alla trasparenza e alla buona gestione delle risorse pubbliche”. Oggi quella stessa indennità è stata confermata senza battere ciglio, dimostrando che le argomentazioni declamate allora dalla sinistra erano solo propaganda ipocrita» rimarcano Di Gangi, Cocco e compagni.



«Questa vicenda non è solo simbolo di incoerenza, ma la dimostrazione che, durante i cinque anni di amministrazione di centrodestra, la sinistra si è limitata a critiche sterili e strumentali, lontane dai veri bisogni degli algheresi. Saremmo curiosi di sentire oggi l'opinione dell'ex sindaco Bruno, ma anche di sentire il sindaco spiegare questa palese contraddizione. Se quelle indennità erano inaccettabili ieri, perché oggi sono perfettamente legittime? Oppure, dobbiamo forse pensare che le loro critiche del passato non fossero altro che un mero esercizio di propaganda politica? La coerenza non è un optional, ma un dovere verso la comunità. E su questo, noi non facciamo sconti» chiudono da Fratelli d´Italia Alghero.



