Cor 6:10 Gymnasium Volley Alghero: I risultati della settimana Settimana intensa per la Gymnasium Volley Alghero, impegnata su più fronti con le sue formazioni. Tra risultati positivi e qualche sconfitta, il mister Pasqualino Sotgia ha analizzato le prestazioni con attenzione, evidenziando punti di forza e aspetti da migliorare



ALGHERO - Settimana intensa per la Gymnasium Volley Alghero, impegnata su più fronti con le sue formazioni. Tra risultati positivi e qualche sconfitta, il mister Pasqualino Sotgia ha analizzato le prestazioni con attenzione, evidenziando punti di forza e aspetti da migliorare.



Giovedì 9 gennaio, la Seconda Divisione ha esordito con una vittoria in trasferta contro il GS Ittiri Volley per 3-1 (25-23, 24-26, 22-25, 24-26). «Dopo un inizio incerto, le ragazze si sono riprese e hanno giocato bene. Ho potuto effettuare cambi e tutte hanno dato il loro contributo», ha commentato Sotgia.



Sabato 11 gennaio, l’Under 16 ha sfidato la Murphy US Garibaldi a La Maddalena, seconda in classifica, uscendo sconfitta per 3-1 (25-22, 25-21, 27-29, 22-25). «I set sono stati combattuti e la squadra ha lavorato bene in difesa. Essendo giovani e inesperte, siamo comunque soddisfatti della prestazione», ha dichiarato il mister.



Sempre sabato, la Seconda Divisione ha affrontato l’ASD PGS Gionis, perdendo per 3-1 (21-25, 25-22, 25-23, 27-25). «In una palestra difficile per via degli spazi, le ragazze hanno giocato bene, anche se qualche errore ha pesato nei momenti decisivi», ha spiegato Sotgia.



Domenica mattina, l’Under 14 ha vinto con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 27-29) contro il Time Out Nera a Olbia. «Il ritorno delle titolari ha fatto la differenza», ha commentato il tecnico, che spera che le assenze durante le feste non abbiano compromesso la classifica.



Nel pomeriggio, l’Under 16 ha perso contro la Polisportiva Perfugas ASD al tie-break per 3-2 (25-22, 25-22, 27-29, 22-25, 14-16). «Una partita sulla carta facile, ma abbiamo visto segnali preoccupanti, soprattutto sul piano mentale», ha dichiarato Sotgia, auspicando un cambio di rotta.



Infine, la Serie D ha chiuso la settimana con una vittoria contro l’ASP Nuoro per 3-1 (20-25, 25-20, 25-22, 25-12). «Abbiamo rispettato le aspettative, chiudendo in crescendo con un ultimo set dominato» ha concluso il mister. Una settimana che riflette l’impegno della Gymnasium Volley Alghero, con risultati alterni ma con la determinazione di continuare a crescere.