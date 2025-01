Cor 7:36 Web Project Sottorete: sconfitto il Cedrinia Web Project Sottorete vola al secondo posto: netto 3-0 contro Pvn Cedrinia. La partita, dominata dalla formazione guidata da coach Enrico Granese



ALGHERO - La nona giornata del campionato regionale maschile di Serie D FIPAV – Girone B ha visto la Web Project Sottorete imporsi con un netto 3-0 (25-8, 25-14, 25-6) sulla Pvn Cedrinia in casa. La vittoria, ottenuta nella palestra delle Scuole Medie M. Carta di Alghero, porta la squadra algherese al secondo posto solitario in classifica con 20 punti, alle spalle della capolista Time Out Olbia.



La partita, dominata dalla formazione guidata da coach Enrico Granese, è stata l’occasione per confermare la solidità e la qualità del gruppo. «La partita è stata più facile del previsto – ha dichiarato Granese – e questo mi ha permesso di dare spazio ai ragazzi meno impiegati. Sono contento di com'è andata».



Con questo successo, la Web Project Sottorete rafforza la propria posizione tra le migliori del girone, confermandosi una delle protagoniste del torneo. L’obiettivo resta quello di consolidare il secondo posto e mantenere alta la pressione sui rivali.