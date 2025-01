Cor 10:22 Corbia abbatte le barriere architettoniche Piano per l´Eliminazione delle Barriere Architettoniche nel comune di Alghero: questa sera si avvia il percorso di partecipazione che comincia in Commissione Urbanistica alla presenza dell´assessore Roberto Corbia



ALGHERO - Il percorso della pianificazione urbanistica prosegue con la condivisione delle scelte su tematiche relative alla qualità della vita dei cittadini nel contesto urbano. Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) arriva in Commissione Urbanistica per l’esame della proposta progettuale finalizzata a garantire l’accessibilità universale degli edifici pubblici, degli spazi urbani pubblici, nonché la fruizione dei trasporti da parte di tutti e tutte.



«Lo strumento, in questa sua prima stesura, in via preliminare e sperimentale, riguarda i principali assi viari della città e i principali edifici a vocazione pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, sui quali è stato fatto un importante lavoro connesso anche a migliorare la loro accessibilità in sicurezza» si legge nella nota di Porta Terra. Alla Commissione convocata dal presidente Emiliano Piras sarà presente l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia, che su input del sindaco Raimondo Cacciotto e della giunta, con la delibera approvata a fine dicembre, ha avviato il percorso di realizzazione dello strumento di pianificazione e programmazione che nasce sulla traccia dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e – più recentemente – anche dalla Commissione Europea.



Il lavoro di redazione del Piano si è sviluppato in 4 diverse fasi: indagine conoscitiva e definizione degli ambiti; rilievo e mappatura delle criticità; soluzioni progettuali e stima dei costi; definizione delle priorità e programmazione degli interventi. Per quanto attiene la programmazione degli interventi, all'interno del piano sono stati studiati scenari di breve, di medio e lungo periodo, prevedendo pertanto azioni che vanno dalle più semplici manutenzioni che potranno essere realizzate anche grazie alla partecipata del Comune, fino a interventi più complessi e articolati per la quale realizzazione, dovranno essere reperiti ulteriori finanziamenti. L'illustrazione del Piano in Commissione è fissata per oggi, martedì 14 gennaio (ore 18) al Quarter, con invito ad assistere a cittadini e associazioni.