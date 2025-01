Cor 9:31 Open day all´Ipia di Alghero Porte aperte al territorio nei giorni 14 e 28 gennaio 2025, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. La scuola punto di forza e di riferimento per il mondo del lavoro



ALGHERO - La sede Ipia dell’Istituto Tecnico Professionale A. Roth-Piazza Sulis di Alghero apre le porte al territorio nei giorni 14 e 28 gennaio 2025 dalle ore 16.00 alle ore 19.00. La scuola IPIA di Alghero, punto di forza e di riferimento per il mondo del lavoro, grazie al progetto Scuola di Saldatura, molti studenti del corso Manutenzione e Assistenza Tecnica si sono appassionati a questo affascinante mondo.



Fondamentale il contributo e il supporto dello specialista Sergio Muzzo, Welding Inspector e Ispettore per il Registro Italiano Navale Aeronautico (RINA) e per l’Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione, per il settore nella nostra Regione. Il professore, insieme ai docenti di Tecnologie Meccaniche, ha guidato la scuola in questo percorso. Ne è seguito l’acquisto dell’unico simulatore professionale per la saldatura della Fronius presente in Sardegna, distribuito da Arroweld Italia.

A livello nazionale, pochissime realtà possono vantare una tecnologia così avanzata, utilizzata dalle aziende più prestigiose al mondo, in grado di formare gli studenti in ambiente virtuale e di migliorare le performance anche dei più esperti saldatori.



Lo scopo è di accompagnarli nell’utilizzo professionale della saldatrice multi processo targata Fronius e distribuita da Arroweld Italia, attrezzature delle quali la scuola è dotata. Il laboratorio IPIA 4.0 - Saldatura Virtuale fa parte di undici laboratori professionali che la scuola ha recentemente dotato di tecnologie avanzate, tra i quali IPIA 4.0 - Robotica e automazione per la valorizzazione delle competenze nel settore elettrico ed elettronico. La Fondazione Agnelli di Torino ha riconosciuto all’IPIA di Alghero il primato per assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con il titolo di studio, nell’arco dell’anno successivo al conseguimento del diploma. È, inoltre, in continua crescita il numero delle studentesse che scelgono l’IPIA poiché sempre più aziende specializzate ricercano figure femminili con questa specifica preparazione. Numerosi i progetti della scuola in collaborazione con le più prestigiose aziende del territorio.