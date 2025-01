S.A. 14:50 Consorzio Parsifal: 4 posti disponibili a Sassari Gli aspiranti volontari per il Servizio Civile per l’anno 2025/2026 hanno tempo fino al 18 febbraio alle h 14:00 per presentare le domande



SASSARI - Il Consorzio Parsifal rinnova la sua adesione al bando del Servizio Civile Universale 2025, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti che vogliano impegnarsi in attività di volontariato finanziate dal Dipartimento. Sul territorio di Sassari, Parsifal è presente con il progetto “A scuola di inclusione”, realizzato dalla cooperativa Altri Colori nell’area dell’assistenza scolastica a minori e giovani con disabilità, che mette a disposizione 4 posti, di cui uno è riservato a giovani con difficoltà economiche (ISEE inferiore a €15.000). Domande entro il prossimo 18 febbraio 2025 alle ore 14:00.