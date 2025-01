S.A. 9:00 Rissa in un locale a Sassari: foglio di via per due uomini Provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Sassari e un avviso orale nei confronti di due uomini, entrambi 36enni che, nella notte tra sabato e domenica scorsa, sono stati protagonisti di una rissa in un locale cittadino



SASSARI - Il Questore di Sassari ha emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Sassari e un avviso orale nei confronti di due uomini, entrambi 36enni che, nella notte tra sabato e domenica scorsa, presso un locale cittadino si sono resi protagonisti di una rissa. Uno dei due giovani, cittadino brasiliano, a seguito di una discussione avuta con una ragazza presente nel locale, l’ha aggredita, acciuffandola per i capelli e facendola rovinare a terra, procurandole delle lesioni.



In seguito, anche un amico della ragazza accorso nel tentativo di separare i litiganti è stato ferito dall’uomo con un morso alla mano. Quest’ultimo, per tutta risposta, ha scagliato contro lo straniero un tavolino attingendolo al volto e arrecandogli delle lesioni. Il grave episodio, protrattosi per alcuni minuti ha provocato panico nel locale affollato. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Volante della Questura di Sassari, che ha proceduto all’identificazione dei responsabili dei disordini e ricostruto l’accaduto. Valutata la particolare pericolosità sociale dello straniero residente in un altro capoluogo della penisola, il Questore della Provincia di Sassari ha adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del Comune di Sassari e rispettive frazioni, per la durata di due anni.



Nei confronti dell’altro uomo è stato emesso un avviso orale, avvertimento formale e solenne a cessare comportamenti illeciti ed assumere condotte conformi alla legge, con avvertimento che in caso contrario l’Autorità di P.S. ha facoltà di promuovere nei suoi confronti misure di prevenzione più gravi. I provvedimenti sono stati eseguiti dagli Agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sassari.