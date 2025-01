Cor 15:32 Essere sé stessi: il coraggio della diversità Nella giornata del rispetto, concepita in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 per aver difeso un amico in difficoltà



OLMEDO - Il 20 gennaio 2025, alle ore 11, presso la Scuola secondaria di I grado di Olmedo, si terrà l’evento "Essere se stessi: il coraggio della diversità", coinvolgendo le classi prime e seconde: alunni e docenti insieme per un obiettivo comune. Parteciperanno, inoltre, i Giovani Ambasciatori dell’Istituto Comprensivo di Villanova Monteleone. L'incontro ha l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull'importanza di riconoscere e contrastare il bullismo e l’omofobia, promuovendo un ambiente più accogliente e rispettoso in tutti i contesti della vita quotidiana.



L'istituto pone la persona al centro della propria azione educativa, improntata al rispetto verso l'altro e crede nella formazione di studenti e cittadini consapevoli e responsabili, in grado di contribuire al più sano sviluppo della società civile Questa "Giornata" intende rappresentare l’occasione per ciascuna comunità scolastica di porre in essere attività di riflessione e approfondimento in ordine alla più ampia tematica del rispetto, anche al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza psicologica e fisica connessa a fenomeni di bullismo e cyberbullismo.



La giornata offre l’opportunità di riflettere sull’impatto delle parole e degli atteggiamenti sulla crescita emotiva dei giovani, sottolineando il ruolo positivo che le famiglie e la comunità possono svolgere. Sensibilizzare adulti e genitori al rispetto delle diversità, con particolare riferimento alle questioni di identità, stereotipi e bullismo. Creare un momento di condivisione tra ragazzi e adulti, dando ai giovani l’opportunità di esprimersi attraverso musica, frasi di sensibilizzazione e testimonianze.