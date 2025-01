Cor 11:37 Premio speciale per Massimiliano Fois Premio speciale della Giuria e miglior Autore Regionale a Massimiliano Fois per la sua poesia dedicata ad Antonio Gramsci "Io e Nino, come ginepri siamo"



ALGHERO - Premio Speciale della Giuria e miglior Autore Regionale a Massimiliano Fois per la sua poesia dedicata ad Antonio Gramsci "Io e Nino, come ginepri siamo", questo è il risultato ottenuto dallo scrittore di Alghero alla 31° Edizione del Premio Nazionale "Ossi di seppia", il più importante in Italia per la poesia inedita e dedicato ad Eugenio Montale. Un nuovo e importante riconoscimento all'autore sardo che occupa sempre di più una posizione di rilievo nel campo della poesia nazionale. Massimiliano Fois si occupa anche di narrativa e storia ed è il direttore artistico del Museo Antoine de Saint-Exupéry di Alghero a Porto Conte. In uscita a breve, un saggio sulla città di Bosa per le Edizioni Salpare.