Cor 12:11 Comunità Dem: dall´Isola Meloni, Scanu e Bruno Asse Milano-Orvieto per la prima di "Comunità Democratica", per discutere di come cercare di allargare l’alleanza di Centrosinistra. In campo Prodi, Delrio e Ruffini. Dalla Sardegna la presenza di Meloni, Scanu e l´algherese Mario Bruno



SASSARI - Cattolici e riformisti danno la sveglia a Schlein e suonano la carica a Giorgia Meloni: ma senza Centro non si vincono le elezioni. Questa la convinzione della "Comunità Democratica" che si è ritrovata a Milano per iniziare a parlare e guardare al futuro. Il deputato dem Graziano Delrio ha chiamato a raccolta la comunità: c’è Romano Prodi in collegamento video, oltre a Ruffini, che, nel dibattito politico è considerato un papabile federatore dell’area di Centrosinistra. Della squadra fa parte anche Paolo Gentiloni: l’ex premier ha parlato da Orvieto all’assemblea di Libertà Eguale, un incontro solo apparentemente indipendente.



«Il Partito democratico è l’unico in grado di indicare strumenti e percorsi per costruire il futuro. Se sarà capace di apertura e condivisione potrà costruire un’alleanza vincente fondandosi su un’idea condivisa». L'ha ribadito il fondatore dell'Ulivo sottolineando la necessità fondamentale dei cattolici per la costruzione di un Paese più giusto, più dinamico e più capace di interpretare i grandi cambiamenti di oggi e del domani. «Abbiamo bisogno di aprire un cantiere di idee. Sta ad ognuno di noi avere l’ambizione non ad essere numeri primi ma numeri due per costruire una proposta condivisa» ha rilanciato l'ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.



Lunga e accreditata la lista dei politici sardi che hanno risposto presente a Milano. A partire dal vicepresidente della Giunta regionale Giuseppe Meloni, al commissario della Provincia di Sassari ed ex senatore Gian Piero Scanu, fino all'ex consigliere regionale e sindaco di Alghero Mario Bruno, da sempre legato a Graziano Delrio e in rapporto stretto con Romano Prodi. Poi il sindaco Francesco Lai e l'ex consigliere regionale Piscedda. In sala anche l'ex segretario Dem sardo Giuseppe Luigi Cucca, oggi con Carlo Calenda di Azione dopo la parentesi con Italia Viva e Matteo Renzi.