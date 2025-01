Cor 11:11 La Fc Alghero vola in classifica Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per l´FC Alghero che, tra le mura amiche, batte per 3 – 1 il Laerru e conquista tre punti che la tengono aggrappata al gruppo di testa a cinque punti dal primo posto e a un punto dal secondo



ALGHERO - Per i catalani una partita dai due volti: primo tempo dove hanno faticato andando in svantaggio per un'errore in fase difensiva, poi un secondo tempo dove sono venuti fuori i valori e, con grinta e determinazione, hanno ribaltato il risultato. Per la cronaca, Fc Alghero in pressing sin dai primi minuti con il Laerru che fa buona guardia. All’11’ Andrea Peana tocca la palla di testa nel tentativo di rinviarla ma finisce tra i piedi di Careddu che a tu per tu con Frau non sbaglia e sigla lo 0-1. Al 25’ ci prova Michele Cherchi che sfiora la palla a pochi passi dal portiere ospite Falchi.



Ancora Cherchi pericoloso in area del Laerru al 31’ quando di testa, servito da Delias, spedisce la palla fuori da buona posizione. Nel finale di primo tempo Laerru pericoloso con un tiro dalla lunga distanza che Frau devia in calcio d’angolo. Si va al secondo tempo e, dopo quattro minuti, l’Fc Alghero va vicinissimo al gol con Cherchi che, a tu per tu con Falchi, manca l’aggancio di un soffio. Al 69’ pareggio della Fc Alghero con Raimondo Serra che raccoglie una corta respinta della retroguardia ospite e trafigge Falchi.



Un minuto dopo algheresi vicini al raddoppio con Cherchi in contropiede che si fa parare la conclusione ravvicinata. Al 74’ il meritato raddoppio della Fc Alghero: Cherchi di testa impegna Falchi che devia di pugno. Sulla ribattuta arriva Zappino che, di testa, sigla il 2-1. Nei minuti di recupero, con il Laerru sbilanciato in avanti, l’Fc Alghero ha siglato il 3-1 finale in contropiede con Pilo servito da un perfetto assist di Raimondo Serra. Alla fine, Fc Alghero in festa per tre punti preziosi in attesa del prossimo match che la vedrà protagonista sul difficile campo dell'Oschirese.



FC ALGHERO - LAERRU 3-1

FC ALGHERO: Frau, Moretti, Peana Andrea, Depalmas, Sanna (17' st Serra R.), Peana Riccardo (1' st Gomis), Zappino, Delias (44' st Cingotti), Cherchi (34' st Gnani), Pilo, Sasso.

A disposizione: Serra Francesco, Nuoto, Zanda, Merella, Porcu.

Allenatore: Peppone Salaris

LAERRU: Falchi Gabriele, Zulberti, Manca Luca, Masala (17' st Porcu), De Ambrosis (37' st Cossu), Bacigaluppi, Falchi Costanzo, Bonaveri (34' st Walì), Ruiz, Pes, Careddu (24' st Garau).

A disposizione: Delogu, Deliperi, Manca Andrea, Barabino.

Allenatore: Nicola Spano

ARBITRO: Elena Iaria di Sassari

RETI: 11' Careddu, 69' Serra R., 74' Zappino, 94' Pilo