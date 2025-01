Cor 14:26 Giovanni Achenza, lo sport oltre l’ostacolo "Lo sport oltre l’ostacolo": il campione paralimpico Giovanni Achenza ispira gli studenti dell’Istituto Devilla. L´incontro è iniziato con i saluti dei referenti per l´inclusione, il prof. Salvatore Virdis e la prof.ssa Silvia Profili



SASSARI - Martedì 21 gennaio, presso l'Istituto Devilla di Sassari, si è tenuto un evento speciale intitolato "Lo sport oltre l’ostacolo", con la partecipazione del campione paralimpico Giovanni Achenza. La conferenza, svoltasi nell'aula magna dell'istituto, ha coinvolto circa ottanta studenti delle classi seconde, docenti e il referente dell'inclusione. L'incontro è iniziato con i saluti dei referenti per l'inclusione, il prof. Salvatore Virdis e la prof.ssa Silvia Profili, che hanno trasmesso il messaggio di benvenuto della Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicoletta Puggioni. La dirigente ha sottolineato l'importanza di tali iniziative per la crescita personale e collettiva degli studenti, esprimendo orgoglio per ospitare eventi che promuovono valori di inclusione, solidarietà e partecipazione. Ha inoltre evidenziato come la storia di Giovanni Achenza sia un esempio di forza e coraggio per tutti.



Giovanni Achenza, noto per i suoi successi nel paratriathlon, ha condiviso con gli studenti la sua straordinaria esperienza sportiva e di vita, suscitando domande e riflessioni che hanno mostrato grande empatia. L’atleta ha raccontato del grave infortunio che ha cambiato la sua vita e di come lo sport gli abbia offerto una nuova prospettiva. «Lo sport mi ha dato una nuova visione della vita. Ogni sfida superata mi ha reso più forte e determinato a raggiungere i miei obiettivi», ha dichiarato Achenza. «È fondamentale credere in se stessi e non arrendersi mai, indipendentemente dagli ostacoli che si incontrano lungo il cammino». Il campione ha emozionato gli studenti con il racconto dei suoi traguardi, tra cui la partecipazione ai Giochi Paralimpici e le numerose medaglie conquistate.



L'iniziativa, promossa dal Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica della Provincia di Sassari e organizzata dal Consorzio Parsifal e dalla Cooperativa sociale Altri Colori, ha visto la partecipazione di due rappresentanti dell'Ente Appaltante: la Dott.ssa Deliperi, Responsabile del Servizio Istruzione, e la D.E.C., la Dott.ssa Laura Profili. Quest'ultima ha catturato l'attenzione degli studenti con un intervento appassionato, sottolineando l'importanza del loro ruolo nell'inclusione dei ragazzi con difficoltà e l'importanza dello sport a tutte le età, condividendo la sua comprensione delle sfide affrontate da Giovanni Achenza.



La conferenza ha rappresentato un momento di grande ispirazione per tutti i presenti, rafforzando il valore dell'inclusione e dello sport nella vita di ciascuno. La Dott.ssa Deliperi ha concluso la manifestazione ringraziando tutti i partecipanti, anche a nome della Dirigente della Provincia, Dott.ssa Vittoria Loddoni, evidenziando l’impegno dell'Amministrazione in questo tipo di iniziative per la crescita personale e collettiva degli studenti. «Questi eventi sono fondamentali per promuovere valori di solidarietà e partecipazione, e siamo grati a tutti coloro che li rendono possibili», ha dichiarato la Dott.ssa Deliperi.