Innovazione, 81 milioni alle imprese Appena pubblicato dall'assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del Territorio l'avviso con le disposizioni attuative



CAGLIARI - Sostegno alle imprese attraverso i Contratti di investimento. Nell’ultima riunione della giunta regionale l’assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del Territorio, Giuseppe Meloni, ha presentato la delibera che approva le Direttive di attuazione dei Contratti di investimento. Per la fase iniziale sono state stanziate risorse pari a 81 milioni di euro che saranno disponibili nei prossimi mesi, appena pubblicato l’avviso con le disposizioni attuative.



Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione negoziale che favorisce le imprese nella realizzazione di proposte di investimento strategiche e innovative allo scopo di sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di costituzione. Le risorse vengono dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (Fesr) 2021-2027 e dal Piano Nazionale del Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund) Italia 2021-2027.



«Con questo intervento – dichiara il vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni – intendiamo rafforzare la crescita e la competitività del tessuto produttivo sardo. I nostri obiettivi si incontrano perfettamente con quelli europei permettendoci di aiutare le piccole e medie imprese nel superare difficoltà, nel potenziare o convertire strategicamente la propria attività. Stiamo lavorando alla definizione della delibera relativa ai Piani di investimento per gli interventi inferiori ai 3 milioni di euro in tutti il territorio regionale, coerentemente con le linee guida approvate dalla Giunta regionale a novembre».



Fra le domande che saranno presentante dalle imprese verranno considerate prioritarie le “Proposte di Intervento” che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale (finalizzata a identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca ed innovazione e ad individuarne le potenzialità di crescita) e le Proposte di Intervento a valere sulle Priorità 8 “Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie” e 9 “Tecnologie pulite” del Programma regionale Sardegna del Fesr 2021-2027 (settori strategici di intervento Step).



La proposta di investimento può andare da 3 a 25 milioni su tutto il territorio regionale e da 1,5 a 25 milioni nel Sulcis Iglesiente. Sarà possibile investire per una nuova unità produttiva, l’ampliamento della capacità produttiva, la riconversione dell’’attività (diversificazione del codice di attività Ateco), la ristrutturazione unità produttiva (Cambiamento fondamentale o notevole miglioramento) e per l’acquisizione di un'unità produttiva in un'area di crisi (escluse procedure concorsuali).