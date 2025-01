Choc in Piazza dei Mercati: pietre all´Inps

Cor 7:15 Choc in Piazza dei Mercati: pietre allŽInps La scena, in pieno giorno, davanti a numerose famiglie esterrefatte. Distrutta la vetrata che da sulla piazza. LŽautore del fatto sarebbe stato riconosciuto e segnalato alle forze dellŽordine



ALGHERO - Scene di ordinaria follia lunedì pomeriggio nella centralissima Piazza dei Mercati ad Alghero. Intorno alle 16 un uomo ha tentato di sfondare con pietre e calci la vetrata d'ingresso degli uffici Inps che si affacciano sull'agorà. La scena, concomitante con l'usciata da scuola di numerose scolaresche del Sacro Cuore, ha lasciato esterrefatte e comprensibilmente impaurite numerose famiglie. L'autore del fatto sarebbe stato riconosciuto da diversi presenti e segnalato alle forze dell'ordine. Si tratta dell'ennesima dimostrazione di quanto sia sfuggita di mano la situazione nell'intera zona, insicura e poco presidiata, complice la presenza del multipiano, mai gestito come si dovrebbe.