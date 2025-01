Cor 8:45 Basket Academy, nove atlete da Alghero Il Comitato regionale della Sardegna, nell’ambito degli allenamenti previsti per il progetto “Academy Femminile” per le classi 2010 e 2011 ha convocato sei atlete della Pallacanestro Alghero, a cui se ne aggiungono tre della Mercede Basket. Oggi gli allenamenti



ALGHERO - SI terranno nel pomeriggio odierno (martedì) presso il Palazzetto M. Del Rio di Elmas in via Giliacquas, 35 gli allenamenti coordinati dal Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminili Giovanni Lucchesi, alla presenza del Commissario tecnico della Nazionale femminile Andrea Capobianco.



Si tratta del progetto “Academy Femminile” per le classi 2010 e 2011, annate in cui la Sap Alghero detiene il titolo regionale di categoria. Si partirà con il primo gruppo (anno 2010) alle ore 15.15 e si finirà alle 16.45. A seguire il gruppo delle atlete nate nel 2011 che svolgeranno l’allenamento dalle ore 17 alle ore 18.30. Anche in questo incontro, così come quello relativo al progetto: “Torniamo alla Base” che include le under 19 e 17, oltre a Giovanni Lucchesi e Andrea Capobianco, sarà presente il responsabile tecnico regionale Alberto Bonu. Nello staff dell’iniziativa convocato anche un nutrito numero di allenatori isolani, staff fisico e medico.



A rappresentare i colori algheresi un nutrito numero di giovani atlete: ben sei della Sap Pallacanestro Alghero e tre della Mercede basket. Si tratta di Anna Vittoria Zoagli (2010), Carlotta Pierangeli (2011), Martina Peana (2011), Giulia Marcoli (2011), Viola Cantoni (2011) e Eleonora D’Alò (2011), a cui si aggiungono le 2010 Mercede: Giorgia China, Maria Laura Puddu e Giselle Douglas.



Nella foto: le sei convocate Sap Alghero