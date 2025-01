Cor 14:46 Occupazione, il 2025 inizia con cifre incoraggianti Secondo l’ufficio studi della Camera di Commercio di Sassari, si prevedono 29.420 nuove posizioni lavorative, che valgono un incremento del 9,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (26.850 unità)



SASSARI - La Sardegna registra prospettive occupazionali positive per il primo trimestre di quest’anno. Secondo l’ufficio studi della Camera di Commercio di Sassari, si prevedono 29.420 nuove posizioni lavorative, che valgono un incremento del 9,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (26.850 unità).



Nonostante l'accorpamento delle Camere di Commercio di Cagliari e Oristano, l'analisi dei dati resta distinta per i territori di competenza dei quattro enti camerali. L'area di Cagliari mantiene la sua posizione predominante, sebbene con una contenuta flessione nella quota percentuale (dal 49,6% al 47,5% del totale regionale). Il territorio della Camera di Commercio di Sassari registra un buon trend di crescita, con un 38,2% rispetto al precedente 36,1%. Nuoro e Oristano conservano sostanzialmente invariate le loro percentuali, con l'8,2% e il 6,1%.



Il comparto turistico resta settore trainante, con un incremento di quasi 2.000 unità in più rispetto al primo trimestre 2024 e, in particolare nelle posizioni dedicate agli addetti alla ristorazione, che registrano un aumento da 3.520 a oltre 5.000 unità (+1.520). Il settore edilizio cresce, e passa da 4.120 a 4.330 unità (+210). Il settore commerciale tiene, conservando una quota del 13%, in linea con le rilevazioni del 2024. Crescono anche le previsioni per il comparto manifatturiero (+8,9%) e per i servizi alle imprese (+10,5%) mentre cala la richiesta di addetti per i servizi alla persona.



La composizione dimensionale del tessuto imprenditoriale presenta una sostanziale stabilità. Le microimprese (1-9 dipendenti) si confermano quale principale fonte occupazionale, rappresentando il 35,6% delle assunzioni previste. Si registra un lieve incremento nella quota delle piccole imprese (10-49 dipendenti), che si attesta al 33,4% rispetto al precedente 32%. La produzione di beni e servizi consolida la propria posizione dominante, incrementando la propria incidenza dal 46,2% al 48,3% delle assunzioni previste. Lieve la crescita dell’area commerciale, che passa dall'11,5% al 12,9%.