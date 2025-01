S.A. 17:23 Circolo di lettura in catalano ad Alghero Giovedì 30 gennaio alle ore 18.00 presso la Libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero si terrà il primo incontro del Cercle de lectura en català. Questo mese la protagonista è la celebre scrittrice catalana Montserrat Roig



ALGHERO - Primo incontro del Cercle de lectura en català ad Alghero. L'Institut Ramon Llull e l'Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con la Generalitat de Catalunya e la Libreria Il Labirinto Mondadori, annunciano che giovedì 30 gennaio alle ore 18.00 presso la Libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero (Via Carlo Alberto, 119) si terrà il primo incontro del Cercle de lectura en català. Questo mese la protagonista è la celebre scrittrice catalana Montserrat Roig con il suo splendido romanzo El temps de les cireres (versione di Núria Martí, Ed. La mar de fàcil, 2015). Vi invitiamo a partecipare per parlarne insieme. Questa iniziativa si realizza nell’ambito delle attività del corso di Lingua e cultura catalana dell’Università degli Studi di Sassari.