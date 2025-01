S.A. 14:32 I dolci del territorio nei ristoranti algheresi Sospiri, amaretti, copulette, tiricche e papassini saranno offerti gratuitamente alla clientela dei Ristoranti aderenti nei giorni della Rassegna promossa da Confcommercio Sardegna per valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio



ALGHERO - Confcommercio Sardegna è assegnataria dei contributi previsti dalla legge regionale

1/2023 finalizzata anche alla promozione delle produzioni agroalimentari del territorio. Il progetto esecutivo denominato “Itinerari di Gusto, Ambasciatori dell’enogastronomia: creare valore per lo sviluppo locale” presentato da Confcommercio Sardegna all’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, prevede una serie di azioni che si svilupperanno sull’intero territorio regionale nel corso del 2025, con lo scopo di esaltare le produzioni del territorio attraverso la rete dei ristoranti aderenti. La prima delle azioni in calendario, dal titolo “I Dolci del territorio: prelibatezze da gustare” si terrà nel Nord Sardegna il fine settimana del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio.



In questo caso l’obiettivo è quello di esaltare le qualità dei dolci del territorio e nello specifico verranno promossi sospiri, amaretti, copulette, tiricche e papassini. I dolci in questione saranno offerti gratuitamente alla clientela dei Ristoranti aderenti nei giorni della Rassegna ed accompagnati da specifiche brochure che spiegheranno l’iniziativa (ad Alghero: Alguer mia, Aragon, Bahia, Marco Polo, Mos, Pesce d'Oro, Rafel, Cohiba). Il progetto punta a valorizzare l’autenticità e l’artigianalità dei dolci, un patrimonio che si basa su ingredienti di altissima qualità, come mandorle, miele, sapa e agrumi. In ogni preparazione c’è un legame profondo con il territorio, che questa rassegna vuole esaltare e raccontare, trasformando un assaggio in un’esperienza sensoriale e culturale.



L’intero progetto, organizzato dalla FIPE-Confcommercio Sardegna, la Federazione dei pubblici esercizi, grazie al contributo reso disponibile dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, si svilupperà nell’intero corso offrendo ai partecipanti un viaggio tra cultura, tradizione e ospitalità attraverso la rete dei Ristoranti aderenti, che di fatto sono i primi ambasciatori dell’enogastronomia territoriale sia nei confronti della popolazione residente che soprattutto nei confronti degli importanti flussi turistici che ogni anno visitano e apprezzano la nostra bellissima Isola. Per ulteriori informazioni e per scoprire i ristoranti aderenti alla Rassegna “I Dolci del Territorio: prelibatezze da gustare” che si terrà il fine settimana del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio.