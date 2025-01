Antonello Peru 18:44 L'opinione di Antonello Peru Futuro energetico e sviluppo vere priorità della Sardegna



La strada per lo sviluppo della Sardegna passa attraverso scelte strategiche concrete e non più rinviabili. Le comunità energetiche rappresentano un'opportunità fondamentale che la maggioranza non può permettersi di ignorare. È essenziale che questa proposta di legge, già depositata a settembre, venga immediatamente calendarizzata e discussa nelle sedi istituzionali competenti.

L'attuale gestione degli assessorati all'Urbanistica e all'Industria, con due leggi consecutive impugnate dal Governo nazionale, dimostra la necessità di un cambio di rotta immediato. Non servono provvedimenti destinati al fallimento, come sta accadendo in questi giorni con il DL sulla sanità, un provvedimento inutile per l'intero sistema. Chiediamo, dunque, a questa maggioranza di portare in Consiglio per l’approvazione la legge finanziaria e di avviare un dialogo costruttivo con Roma per la co-pianificazione del Piano Paesaggistico Regionale. Il nostro territorio è paralizzato da decenni a causa di una pianificazione non più al passo con i tempi. È indispensabile superare questa fase di stallo attraverso un confronto serio e pragmatico con il Ministero, per dotare la Sardegna di strumenti normativi moderni ed efficaci. La posta in gioco è il futuro della nostra isola. Non possiamo più permetterci di sprecare tempo ed energie in iniziative destinate all'insuccesso. È il momento di agire con determinazione per sbloccare il potenziale di sviluppo della Sardegna.



*Consigliere regionale e capogruppo Sardegna al Centro 20Venti