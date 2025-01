S.A. 19:47 Master and Back: domande dal 17 febbraio L´Avviso è rivolto a laureati residenti in Sardegna che frequentano o hanno concluso percorsi post lauream in Italia e all´estero. Scadenza domande il 30 aprile



CAGLIARI - E' stato approvato e pubblicato l'Avviso Alta Formazione - Programma Master and Back. L'Avviso è rivolto a laureati residenti in Sardegna che frequentano o hanno concluso percorsi post lauream in Italia e all'estero negli a.a. 2022/2023 e 2023/2024. Le domande potranno essere presentate dal 17 febbraio 2025 al 30 aprile 2025.