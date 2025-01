S.A. 9:00 Mulas: Amministrazione fermi Abbanoa Il presidente della commissione consiliare del sistema idrico integrato interviene dopo la denuncia dei colleghi dell´opposizione sui pignoramenti dei conti correnti di utenti algheresi da parte di Abbanoa per il recupero dei crediti



ALGHERO - «Il tema dei pignoramenti dei conti correnti dei condomini da parte di Abbanoa per il recupero delle bollette insolute diventa sempre più urgente e preoccupante». Il presidente della commissione consiliare del sistema idrico integrato, Christian Mulas, interviene dopo la denuncia dei colleghidell'opposizione, denunciando «il comportamento aggressivo della società e l’impatto negativo che queste azioni stanno causando ai cittadini algheresi». «Fermo restando che i consumi idrici devono essere pagati, non possiamo non rilevare come il gestore del servizio idrico integrato, Abbanoa, stia utilizzando metodi sempre più forti e muscolari nei confronti dei condomini. Questi atteggiamenti non solo sono inefficaci, ma minano profondamente il tessuto sociale della nostra città, mettendo in ginocchio le famiglie algheresi», afferma Christian Mulas.



Il presidente della commissione evidenzia come le pressanti scadenze imposte da Abbanoa per il pagamento delle bollette rendano sempre più difficile l’adempimento nei termini previsti. «In un contesto economico sociale, difficile, aggravato dall’aumento del costo della vita, i condomìni si trovano a dover saldare in tempi brevissimi migliaia di euro, senza alcuna possibilità di organizzarsi in modo efficace. Questi metodi non solo sono dannosi per i cittadini, ma ostacolano anche l’amministrazione condominiale, che non può operare in modo proficuo», continua Mulas. Il presidente si rivolge al Sindaco di Alghero, chiedendo un intervento tempestivo per bloccare i pignoramenti dei conti correnti condominiali e per avviare un dialogo costruttivo con Abbanoa: «È fondamentale che l’Amministrazione comunale prenda una posizione chiara, intervenendo per fermare queste pratiche coercitive e accompagnare i cittadini verso soluzioni adeguate per il pagamento delle bollette, senza mettere a rischio il benessere delle famiglie e senza compromettere l’erogazione dei servizi essenziali».



Mulas sottolinea come «l'atteggiamento di Abbanoa, poco collaborativo e contrario ad un approccio che tenga conto delle difficoltà reali delle famiglie, stia seriamente minando il rapporto di fiducia con i cittadini. L'uso di strumenti come il pignoramento dei conti correnti, senza cercare soluzioni alternative, sta creando un clima di sfiducia e tensione, che non fa altro che alimentare l’allarme sociale in città». «È fondamentale che si trovi un percorso condiviso che permetta di risolvere la questione senza ricorrere a misure drastiche che danneggiano la comunità» incalza. Concludendo, il presidente della commissione consiliare del sistema idrico integrato ribadisce «la necessità di intervenire per evitare che la situazione degeneri ulteriormente, mettendo a rischio non solo il rapporto tra cittadini e Abbanoa, ma anche la qualità della vita degli algheresi».