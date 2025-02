Cor 10:47 Finale amaro per l´Amatori a Settimo Torinase Sconfitta di misura per l’Amatori Rugby Alghero nel campionato di serie A, che lascia il campo del Settimo Torinese, seconda in classifica, con un 38-34



ALGHERO - Sconfitta di misura per l’Amatori Rugby Alghero nel campionato di serie A, che lascia il campo del Settimo Torinese, seconda in classifica, con un 38-34. I due punti di bonus conquistati in classifica confermano una prestazione di alto livello, con i sardi in vantaggio all’80esimo (31-27) prima di subire la rimonta nei minuti di recupero.



L’inizio della gara ha visto i ragazzi di Marco Anversa sbloccare il punteggio con Delli Carpini al 4’, ma il Settimo Torinese ha reagito segnando tre mete in rapida successione e portandosi sul 21-3. Alghero non ha mollato, accorciando con le mete di May e Natchkeba prima della pausa (26 - 17). Nella ripresa, i sardi hanno dato battaglia: Delli Carpini ha accorciato le distanze con un piazzato, seguito dalla sua meta trasformata al 30’, fino al sorpasso firmato Marchetto al 37’ (34-31). Ma la meta tecnica assegnata ai padroni di casa nei minuti finali ha sancito il definitivo 38-34.



«Sono orgogliosissimo dei miei ragazzi, nessuno si è risparmiato. Abbiamo lasciato tutto sul campo, chiudendo all’80esimo in vantaggio 31-27 in casa della seconda in classifica. Poi, 15 minuti di recupero e 11 calci di punizione fischiati contro: in 27 anni di rugby non ho mai visto una situazione simile. Accettiamo comunque il verdetto finale e guardiamo avanti con determinazione. Ci aspettano 7 partite, le giocheremo tutte per vincere, e questi ragazzi hanno le capacità per farl»o, ha dichiarato l’allenatore Marco Anversa a fine gara.