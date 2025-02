Cor 18:16 Palazzo Ducale, nuovi incarichi dirigenziali Dopo la definizione della nuova macrostruttura comunale, nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Mascia ha provveduto alle attribuzioni degli incarichi dirigenziali, in vigore dal 10 febbraio. Come previsto dalla normativa, le attribuzione hanno durata triennale



SASSARI - Dopo la definizione della nuova macrostruttura comunale, nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Mascia ha provveduto alle attribuzioni degli incarichi dirigenziali, in vigore dal 10 febbraio.

A capo del settore Edilizia privata, Attività produttive, Pianificazione territoriale e Paesaggio ci sarà Giovanni Agatau; per le Politiche educative giovanili, sportive e patrimoniali è stato incaricato Roberto Campus, mentre a dirigere il settore Cultura e Turismo sarà Marge Cannas;



Maria Laura Cucci resta al settore Politiche per il personale, così come Daniela Rosa Marcellino al settore Affari generali, ora insieme a Protocollo e Notifiche; Alberto Mura sarà dirigente del settore Diritti sociali, Inclusione e pari opportunità, mentre Mario Mura è confermato al settore Politiche finanziarie e tributarie, così come Pier Giovanni Melis per il settore Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale, Giovanni Alberto Serra per la Polizia locale e Fabio Emanuele Massimo Spurio per il settore Infrastrutture della mobilità e traffico;



Il settore Contratti pubblici e Servizi alla cittadinanza sarà diretto da Giuseppina Soddu, a Toni Solinas è affidato il settore Politiche della Casa e Giovanni Antonio Pisoni quello dell’Ambiente e Verde pubblico. Conferito al direttore generale Claudio Castagna l’incarico di direzione ad interim del settore Innovazione tecnologica e Smart City. Come previsto dalla normativa, le attribuzione hanno durata triennale.