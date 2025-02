Cor 8:32 Forza Italia a congresso: conferenza E´ stata convocata per sabato 8 febbraio alle 10.30 nella sede di via Civitavecchia 1G dal Segretario Provinciale, Nanni Terrosu



ALGHERO - Come nel resto di Italia e della Sardegna Forza Italia in provincia di Sassari si appresta a celebrare i congressi cittadini dopo quelli provinciali dello scorso anno. Forza Italia continua, sotto la salda guida del Segretario Tajani, a strutturarsi sul territorio, con il chiaro obiettivo di consolidare l’eccellente risultato raggiunto alle scorse europee e proiettarsi verso il dichiarato traguardo del 20% alle prossime politiche.



La Provincia di Sassari ha dato un consistente contributo allo straordinario risultato della campagna adesioni raggiunto in Sardegna, illustrato sabato scorso a Cagliari dal Segretario Regionale Pietro Pittalis.



I dati del tesseramento nel territorio provinciale e il calendario dei prossimi congressi comunali verranno illustrati in una conferenza stampa convocata per sabato 8 febbraio alle 10.30 nella sede di via Civitavecchia 1G dal Segretario Provinciale, Nanni Terrosu. Nell’occasione verranno anche presentate le recenti e importanti adesioni che contribuiranno a rilanciare il partito in Città e sul territorio.