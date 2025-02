Cor 9:31 «Vigili del fuoco senza autoscala e autobotte» Una situazione già denunciata dal coordinamento cittadino di Orizzonte Comune. Ora arriva l´interrogazione urgente all´indirizzo del sindaco di Alghero a firma Christian Mulas







«Con questa interrogazione, chiedo al sindaco di rispondere con urgenza e di attivarsi per garantire che il distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero venga dotato di tutti i mezzi necessari per una gestione sicura ed efficiente delle emergenze» chiude Christian Mulas. ALGHERO - Il distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero è ancora sprovvisto di una autoscala e una autobotte in grado di intervenire in caso l’incendio si sviluppi all’ultimo piano di un edificio, come è accaduto proprio la scorsa notte nel centro storico algherese.«Mi sembra inconcepibile che una città turistica come Alghero, con un flusso di decine di migliaia di persone nei mesi estivi, non sia adeguatamente attrezzata». Con queste parole il consigliere Christian Mulas annuncia la presentazione di una interrogazione urgente in comune. Il problema lo aveva denunciato anche il coordinamento cittadino di Orizzonte Comune , ora arriva l'atto all'indirizzo del sindaco Cacciotto, affinché si adoperi con estrema urgenza.«Con questa interrogazione, chiedo al sindaco di rispondere con urgenza e di attivarsi per garantire che il distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero venga dotato di tutti i mezzi necessari per una gestione sicura ed efficiente delle emergenze» chiude Christian Mulas.