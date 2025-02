Cor 13:48 Al Canopoleno il Premio Ruju per scoprire Sassari Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari ha organizzato il “Premio Salvator Ruju 2024-2025” destinato ai liceali, con lo scopo di far conoscere il poeta sassarese anche ai più giovani e al tempo stesso stimolarli a riflettere su Sassari e il suo territorio. In un percorso dal titolo “Sassari e dintorni” nel quale i liceali dell’Istituto hanno creato interessanti opere originali



SASSARI - «La conoscenza del nostro patrimonio culturale è fondamentale per i nostri ragazzi – ha detto il rettore del Canopoleno, Stefano Manca- e il premio dedicato a Salvator Ruju in questo senso riveste grande rilevanza. Poter apprezzare i nostri autori e conoscere più a fondo le nostre radici culturali in momenti nei quali gli studenti sono parte attiva con le loro opere, riteniamo rappresenti un passo importante sotto il profilo formativo». Grande emozione è stata suscitata dai bambini delle terze della primaria che hanno recitato con passione la poesia “Platamona”, arricchita da alcune suggestive illustrazioni dagli stessi realizzate.



In una mattina intensa e ricca di spunti sono intervenuti il direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari, Giovanni Fiori, che ha parlato del “Fondo Salvator Ruju”, Mario Marras, poeta, scrittore e studioso, Giambernardo Piroddi, ricercatore universitario, Sandro Ruju, saggista, Salvatore Tola, scrittore, studioso di storia locale, lingua sarda e sassarese. Il dibattito è stato reso ancora più interessante da alcune domande poste dagli studenti ai relatori, che sono state occasione per ulteriori approfondimenti e riflessioni e che hanno quindi arricchito ulteriormente il dibattito.



Particolarmente sentita la proclamazione dei vincitori del Premio dalla commissione composta da Caterina Ruju, docente di scrittura in master universitari e autrice di opere su Salvator Ruju, Mario Marras e Salvatore Tola. Questi i premiati: per il biennio Franca Paolini 1EA, primo premio; Mattia Madeddu 1IA, secondo premio; Michela Farina 2EB, terzo premi. Segnalazioni per Pietro Varriale 1EB; Raimondo Flore 1EA; Lorenzo Gavini 2EB. Per il triennio: Stefano A. Pilo 4EB, primo premio; Giulia Melani 3EB, secondo premio; Alice Usai 3EA, terzo premio; Segnalazioni per: Stefania Nieddu 3EB; Denise Piana 3EB; Francesco Muratore 4EB; Susanna Campione 4EB.