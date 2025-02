Aggredisce due persone: fermato a Sassari

4/2/2025 Nuova spaccata in via XX Settembre Malviventi scatenati ad Alghero: non passa giornata in cui si non si segnalano furti e atti vandalici ad Alghero. Commercianti esausti: Questa notte il turno del Bar XX nell´omonima strada, stessa sorte ieri alla panetteria di via Sant´Agostino