Tre fiere per start up e PMI sarde Per ogni evento Sardegna Ricerche procederà all´acquisto di uno spazio espositivo collettivo, inserito all´interno del padiglione italiano organizzato dall´Agenzia ICE. Qui saranno ospitate un numero massimo di 8 tra startup e PMI innovative del territorio regionale



CAGLIARI - Sono tre le prestigiose fiere internazionali aperte alle startup e alle PMI sarde che vogliono crescere e farsi conoscere oltre confine. Grazie a Sardegna Ricerche, le imprese ad alto tasso di innovazione potranno partecipare come espositori ad eventi di rilevanza mondiale per ICT, AI e nuove tecnologie. Il primo appuntamento è in Canada con il Web Summit Vancouver 2025, in calendario dal 27 al 30 maggio. Con oltre 15mila partecipanti e più di 600 investitori, l’evento di Vancouver è considerato il luogo dove nasce il futuro, una delle migliori conferenze mondiali sulla tecnologia. Per la seconda tappa si torna in Europa con lo Smart City Expo and Congress 2025 di Barcellona che si terrà dal 5 al 7 novembre, interamente dedicato all’innovazione urbana. Un appuntamento che ogni anno riunisce leader di aziende internazionali, politici, governi e diverse organizzazioni per scoprire le novità sulle smart city.



L’evento fornisce una piattaforma ad alta visibilità per presentare soluzioni all’avanguardia, innovazioni e competenze a un pubblico globale, potenziali partner e investitori. L’ultimo appuntamento è a Lisbona con il Web Summit Lisbon 2025 organizzato dal 10 al 13 novembre. Con circa 70 mila persone attese, più di tremila aziende e relatori, l’appuntamento portoghese si presenta come uno dei più grandi e importanti d’Europa. Per ogni evento Sardegna Ricerche procederà all'acquisto di uno spazio espositivo collettivo, inserito all'interno del padiglione italiano organizzato dall'Agenzia ICE. Qui saranno ospitate un numero massimo di 8 tra startup e PMI innovative del territorio regionale. Ogni impresa avrà diritto a biglietti nominativi per l’accesso alla fiera e riceverà un voucher forfettario - il cui valore varia in funzione della manifestazione - come contributo a parziale copertura delle spese di viaggio, soggiorno e vitto.