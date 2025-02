Cor 8:40 Fc Alghero pareggia sul campo dell´Olmedo 0 – 0 il finale di una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con la Fc Alghero che arrivava da due sconfitte consecutive, mentre l´Olmedo da due vittorie



ALGHERO - Pareggio sul campo dell'Olmedo per la Fc Alghero nella quarta giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone D. 0 – 0 il finale di una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con la Fc Alghero che arrivava da due sconfitte consecutive, mentre l'Olmedo da due vittorie. La squadra giallorossa ha provato ad attaccare sin dai primi minuti, ma ha dovuto fare i conti con una difesa olmedese in forma. In casa Fc Alghero si sono viste anche delle buone trame di gioco, ma in vanti poco incisivi nonostante alcune occasioni non sfruttate al meglio.



L'Olmedo, dal canto suo, ha cercato il gioco di rimessa e in qualche circostanza è anche arrivato al tiro ma senza grandi sussulti. Per la cronaca Fc Alghero vicino al gol al 5’ con Merella che di testa, su corner di Pintus, sfiora la traversa. Un minuto dopo ancora Fc Alghero pericoloso con un bel tiro dalla distanza di Riccardo Peana con la palla fuori di poco. Al 9’ ci prova Carlo Pintus ma la palla è deviata in calcio d’angolo dalla difesa di casa. Bella giocata di Carlo Pintus al 32’ che, dopo aver superato tre difensori come birilli, ha calciato debole e centrale tra le braccia di Marrosu.



Al 42’ Olmedo vicino al gol con Canu che da sinistra impegna severamente Frau che ribatte di piede. Si va al secondo tempo e al 50’ Pilo per la Fc Alghero ci prova dal limite e la palla finisce alta sopra la traversa. Al 68’ Fc Alghero pericoloso con un colpo di testa di Pintus su assist di Moretti. Palla bloccata con sicurezza dal numero uno olmedese Marrosu. Ci prova l’Olmedo al 77’ con Delogu il cui tiro è facile preda di Frau. Sempre olmedesi insidiosi con un paio di tiri rasoterra attorno all’80’. Nel finale forcing della Fc Alghero con l’ Olmedo che chiude ogni varco, rendendo vano ogni tentativo algherese. Alla fine un pareggio che accontenta più l'Olmedo. Prossimo match per la Fc Alghero, domenica prossima al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia contro il Badesi.