Cor 11:45 Doppia spaccata notturna ad Alghero Malviventi scatenati ad Alghero. Presi di mira due negozi cittadini: il pet store Conad di via XX Settembre e il negozio di abbigliamento "Sisters" in via Kennedy



ALGHERO - Malviventi scatenati ad Alghero, dove non si ferma l’escalation dei colpi notturni in città. Nella notte appena trascorsa i malviventi hanno preso di mira il Pet Store Conad di via XX Settembre e un negozio di abbigliamento di via Kennedy "Sisters", in centro città. Simile ai numerosi furti delle ultime settimane l'intervento odierno: sfondate le vetrate d'ingresso alle attività, con pesanti danni economici per i titolari. Anche in questo caso magro il bottino: nel frattempo cresce la preoccupazione tra i commercianti. Forze dell'ordine in azione nel tentativo di arginare quella che sembra sempre più configurarsi come una grave piaga sociale.