Seminari su dipendenze giovanili a Tempio e Alghero

A Tempio Pausania all'Istituto Euromediterraneo e nella sala Conferenze "Lo Quarter" di Alghero, alla presenza degli studenti delle scuole superiori locali, si terrà un seminario dal titolo "Dipendenze giovanili", incentrato sull'uso delle sostanze stupefacenti



ALGHERO - Il 13 e 14 febbraio pp.vv., rispettivamente a Tempio Pausania all’Istituto Euromediterraneo e nella sala Conferenze “Lo Quarter” di Alghero, alla presenza degli studenti delle scuole superiori locali, si terrà un seminario dal titolo “Dipendenze giovanili”, incentrato sull’uso delle sostanze stupefacenti. Nel corso del seminario, parteciperanno come relatori il Dirigente Generale della Polizia di Stato dott. Antonio Pignataro, ex Direttore del Servizio Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, il Dott. Gian Mario Fois psichiatra e Dirigente Medico della Polizia di Stato in quiescenza e don Antonio Coluccia, sacerdote noto per il suo impegno in prima linea contro le dipendenze e il disagio giovanile, portando una preziosa testimonianza di lotta quotidiana sul campo e nel contempo, sensibilizzando ed informando i ragazzi circa le implicazioni e le dipendenze che

le droghe comportano. Alle iniziative presenzierà anche il Questore della Provincia di Sassari dott.

Filiberto Mastrapasqua.