Bibliomise: laboratori ed eventi ad Alghero

ALGHERO - La Bibliomise - Biblioteca Fraternita della Misericordia ad Alghero continua il suo impegno per avvicinare i più giovani al mondo dei libri e della lettura, creando occasioni di incontro e offrendo attività gratuite per un tempo libero di qualità. Nel 2024, la biblioteca ha proposto un’ampia varietà di iniziative dedicate ai giovani, rafforzando il proprio ruolo di spazio aperto alla cultura e alla condivisione. Tra le attività più seguite, il Bibliomise Junior Club - BJC ha offerto laboratori di educazione alla lettura con il coinvolgimento di operatrici e operatori locali.



I laboratori con Giochedù di Eleonora Cattogno sono diventati un appuntamento fisso del martedì mattina per le scuole, coinvolgendo oltre 200 bambini e bambine delle scuole primarie dela città. Gli spettacoli teatrali interattivi con Ignazio Chessa hanno trasformato la biblioteca in un luogo di scoperta e partecipazione, i laboratori con Orumarì hanno guidato i piccoli partecipanti verso il rispetto e l'amore per l'ambiente e la natura. I percorsi di PCTO hanno permesso a chi partecipa di apprendere le basi del lavoro in biblioteca e di acquisire nuove competenze.



Per il 2025, la biblioteca si prepara a nuove sfide e opportunità di crescita. Tra le novità principali, un restyling dell’immagine grafica e del logo, pensato per rendere Bibliomise ancora più riconoscibile e accessibile. Continueranno inoltre le attività già avviate, con l’obiettivo di rendere la lettura un’esperienza coinvolgente e di favorire la crescita di una comunità attiva attorno ai libri. Il prossimo appuntamento in calendario è l’evento “ArteHeart”, che martedì 18 febbraio trasformerà la biblioteca in una galleria d’arte interattiva. Lo spettacolo, curato da Ignazio Chessa, accompagnerà il pubblico più giovane dai tre ai dodici anni in un percorso originale attraverso l’arte. L'evento si svolgerà a

partire dalle 17:30.