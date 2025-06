S.A. 19:05 Claudio Martelli presenta il suo libro a Sassari “Il merito, il bisogno e il grande tumulto”, Claudio Martelli presenta il suo libro Venerdì 6 giugno l’ex ministro sarà ospite del Comune al Padiglione Tavolara



SASSARI - Il merito inteso come strumento di democrazia, come garanzia di eguali condizioni per tutti di emanciparsi dal bisogno, prima forma di sudditanza e di schiavitù. Una visione chiara e netta orienta l’amministrazione comunale in tema di lavoro e diritti. Quella linea, riassunta nelle parole pronunciate dal sindaco Giuseppe Mascia lo scorso 25 aprile, durante le celebrazioni per la Liberazione, segue la stessa direzione tracciata nel solco della socialdemocrazia occidentale da un discorso che Claudio Martelli, giornalista, scrittore e politico, già parlamentare, europarlamentare e ministro durante la Prima Repubblica, tenne nel 1982 a Rimini, alla conferenza dell’allora Partito Socialista Italiano, di cui era uno dei leader più carismatici. In quell’occasione Martelli rimise in cima all’agenda politica la lotta alla povertà e al bisogno, ma affidò per la prima volta il riscatto individuale e collettivo ai meritevoli, elevando la valorizzazione dei meriti, delle capacità e dei talenti a condizione essenziale per costruire una società migliore e più aperta.



La condivisione di una prospettiva politica e sociale fondata sulla straordinaria attualità di quel discorso ha stimolato il Comune di Sassari a invitare Claudio Martelli in città, per parlare ancora di quelle idee per certi versi rivoluzionarie, per farlo a partire da Il merito, il bisogno e il grande tumulto, il libro che il politico milanese ha pubblicato lo scorso anno. «Oggi il paesaggio sociale dell’Italia non è sostanzialmente cambiato, le priorità che quel discorso indicava sono ancora attuali e anzi la loro modernità segnala l’assenza o la pochezza delle proposte successive, comprese le paradossali invettive contro “la tirannia del merito” e la cecità di fronte al malcontento che alimenta i populismi», osservano i politologi commentando l’iniziativa editoriale, che dopo tanto tempo ripropone l’urgenza delle stesse questioni di cui si dibatteva quarant’anni fa.



Sassari, allora un laboratorio politico osservato con grande attenzione dal Paese e oggi impegnata a definire un nuovo modello socio-economico – che sostituisca quello che, nato in quegli anni, ha esaurito la sua forza propulsiva – cerca ispirazione dal pubblico confronto con i protagonisti di quella stagione così fertile. L’arrivo a Sassari di Claudio Martelli rappresenta, da questo punto di vista, la primo di una serie di iniziative. L’appuntamento è per venerdì 6 giugno alle 18.30 al Padiglione Tavolara. A introdurre i lavori e moderare il dibattito sarà Aldo Addis, presidente dell’associazione Entula. Dopo i saluti dell’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, e dell’assessore al Bilancio, Giuseppe Masala, via al dialogo tra Claudio Martelli, Giuseppe Mascia, Carla Bassu, docente dell’Università di Sassari, e Silvio Lai, deputato ed ex senatore.



Nella foto: Claudio Martelli