Politica e Giovanni Maria Angioy: conferenza

ALGHERO - Continuano le iniziative nell’ambito delle manifestazioni commemorative de “Sa dia de sa Sardigna", iniziate il 28 Aprile alla Torre di Sulis (Torre dell'Esperò Reyal ) con l' evento per bambini "Ti conosco, sei Vincenzo!" e con l'incontro con Antonio Budruni dal titolo "Alghero, i sommovimenti politici di fine secolo (XVIII secolo)". Dopo l'appuntamento del 23 maggio dedicato alla rivolta popolare algherese del 1793, le iniziative culturali continuano domani, venerdì 6 maggio, alle ore 18:30, presso sala del museo archeologico (l'incontro era stato inizialmente fissato per il 31 maggio ) il prof. Antonio Budruni, con Massimiliano Fois, terranno la conferenza sul tema "Alghero e l'azione politica di Giovanni Maria Angioy". Gli appuntamenti dedicati a questa ricorrenza sono sostenuti dal contributo della Regione Autonoma della Sardegna ed organizzati dal Comune di Alghero in collaborazione con la Fondazione Alghero.