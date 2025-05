S.A. 17:11 Cooperativa Teatro e/o Musica festeggia 50 anni La Cooperativa Teatro e/o Musica, fondata nel 1975, compie cinquant’anni e festeggia questo importante traguardo con la presentazione del libro “Teatro e musica senza confini”, scritto dallo storico della musica e critico musicale Antonio Ligios.



SASSARI - Cinquant’anni della Cooperativa Teatro e/o Musica, cinquant’anni di storia della città di Sassari. È passato mezzo secolo da quando i dieci soci fondatori si ritrovarono davanti al notaio Soldani per costituire la società che oggi, al traguardo del mezzo secolo, racconta il suo passato e guarda al futuro. Martedì 3 giugno, dalle 17.30, il Teatro Civico ospita un evento celebrativo in cui sarà presentato il libro Teatro e musica senza confini, scritto da Antonio Ligios, storico della musica e critico musicale, e pubblicato dall’editrice EDES. All’incontro, moderato dalla giornalista Rachele Falchi, parteciperanno il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, il presidente della Cooperativa Stefano Mancini e l’autore del volume.



Un libro di storia della città, ma anche un libro di tante storie personali che si sono intrecciate intorno alla ricchissima attività culturale di una vera e propria istituzione, capace di dare al territorio un’enorme vitalità in un’impressionante varietà di declinazioni: da quel primo spettacolo datato 4 luglio 1975, la farsa Don Cristóbal di Federico Garcia Lorca – musicata da Luciano Pelosi e con la regia di Giampiero Cubeddu – all’Opera, con l’orchestra fornita per decine di Stagioni liriche e concertistiche; dall’Operetta all’Opera buffa; dalla Cameristica ai successi degli ultimi anni, con la promozione dei concerti di grandi artisti – e artiste – italiani e internazionali. Ma la Cooperativa è stata ed è anche cultura in senso lato, con le molte attività di formazione eredi degli Incontri musicali ideati da Piero Guarino, con l’intensa attività del Progetto scuole, oltre 350 appuntamenti dedicati espressamente agli studenti. E poi tantissimi spettacoli inediti o poco rappresentati altrove, in una continua ricerca che è anche crescita culturale: non a caso, lo statuto della Cooperativa identifica, tra i suoi scopi, “l’esecuzione di lavori teatrali poco noti” e “sperimentare nuove forme di teatro e musica”, appunto, senza confini.



Il libro di Antonio Ligios, ricco di ricordi, aneddoti e curiosità, conta su un ricchissimo corredo documentale e fotografico e rappresenta un testo fondamentale non soltanto per conoscere la storia di una gloriosa associazione, ma anche per ricordare la Sassari degli ultimi cinquant’anni. Per questo, il volume riporta gli interventi di alcuni protagonisti della città: dal compositore e socio fondatore Luciano Pelosi a Fausto Fadda, sindaco nel 1975; dall’avvocato Angela Mameli, assessore alla Cultura nella giunta Ganau a Mario Lubino, presidente della Compagnia Teatro Sassari, fino allo scrittore e giornalista Sandro Cappelletto. Un lavoro ponderoso che, ricorda il presidente della Cooperativa Stefano Mancini, «ripercorre 50 anni di una storia nata da una temeraria fantasia, da una comunità di musicisti e artisti uniti dall’amicizia e che ha dato a Sassari un nuovo orizzonte per tutti coloro che ambivano a fare dello spettacolo un mestiere».