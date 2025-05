Cor 14:09 Filosofia pop, Lucrezia Ercoli a Sassari Mercoledì 21 maggio 2025, a Sassari, presso la Sala Conferenze Fondazione di Sardegna, Via Carlo Alberto 7, alle ore 17 – Una delle voci più originali della filosofia pop italiana arriva a Sassari per parlare di potere, immaginari globali e crisi dell’Occidente. Lucrezia Ercoli, filosofa, saggista e direttrice artistica del festival Popsophia, sarà ospite della Scuola di politica delle ACLI “Domucratica”



SASSARI - Docente di Storia dello spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Lucrezia Ercoli scrive su quotidiani nazionali come Il Riformista e l’Unità. È autrice di saggi che indagano le trasformazioni culturali del nostro tempo, tra cui Lo spettacolo del male (Ponte alle Grazie, 2024) e Chiara Ferragni. Filosofia di una influencer (Il Melangolo, 2020).



Durante l’incontro sarà presentato per la prima volta il saggio “O si vince o si muore. La filosofia di Trono di Spade”, recentemente pubblicato su Endoxa – Prospettive sul Presente (Mimesis Edizioni, 2025, a cura di Tommaso Gazzolo, professore di Filosofia del Diritto all’Università di Sassari), in cui Ercoli propone una lettura originale della saga come allegoria del declino della civiltà occidentale. “Grazie alla forza della narrazione e al linguaggio accessibile della fiction - afferma Marco Calaresu, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali presso l’Università di Sassari – anche i non addetti ai lavori possono avvicinarsi a temi complessi come il potere, la giustizia, la guerra. Serie come Game of Thrones offrono spunti preziosi per comprendere meglio il ruolo di discipline come la Scienza Politica e la Filosofia nel leggere i fenomeni del mondo contemporaneo.



Su questo approccio si è consolidata, soprattutto negli Stati Uniti, una solida tradizione accademica che utilizza la narrativa e la fantascienza per riflettere su teoria politica, relazioni internazionali e diritto”. Westeros, il continente immaginario creato da George R.R. Martin, uno degli autori di maggiore successo del nostro tempo, diventa così il palcoscenico per interrogarsi sulle grandi sfide politiche e morali del presente. Dalla fragilità delle istituzioni democratiche ai dilemmi della guerra giusta, fino al rapporto tra mito, media e potere. Un racconto epico che parla anche all’Italia e all’Europa, in un mondo sempre più interconnesso e attraversato da crisi sistemiche. Dialogheranno con l’autrice i docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari Marco Calaresu e Tommaso Gazzolo.