Alghero: Arrestato il conducente pirata: è un 24enne

E' stato infine trasportato d'urgenza all’ospedale Civile dove sarebbe arrivato cosciente: adesso si trova ricoverato in prognosi riservata con traumi importanti in tutto il corpo. Secondo le prime indiscrezioni mediche, non confermate dai sanitari, il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita. ALGHERO - In attesa di ulteriori dettagli sull'esatta dinamica del grave sinistro accaduto nella notte ad Alghero e delle successive indagini delle forze dell'ordine, trapela la prima importante indiscrezione: sarebbe stato arrestato in queste ore il 24enne alla guida della Bmw che ieri notte ha travolto un rider senza prestargli soccorso [ LEGGI ].A bordo dell'auto - risultata rubata - ci sarebbero state altre due persone, tutte identificate dai carabinieri ed in fermo preventivo. Il ragazzo investito, del 2002, dopo essere stato travolto, è volato sbattendo la testa contro la finestra di una casa al piano terra, poi è rimasto sull’asfalto.E' stato infine trasportato d'urgenza all’ospedale Civile dove sarebbe arrivato cosciente: adesso si trova ricoverato in prognosi riservata con traumi importanti in tutto il corpo. Secondo le prime indiscrezioni mediche, non confermate dai sanitari, il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita.