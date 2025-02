S.A. 8:25 Auto pirata travolge rider ad Alghero: è grave Una BMV grigia con tre ragazzi a bordo, a folle velocità ha bruciato lo stop investendo un giovane in sella al suo scooter mentre era impegnato a fare delle consegne a domicilio. I passeggeri dopo lo schianto sono fuggiti a piedi. Danneggiati altri mezzi parcheggiati



ALGHERO - Grave incidente stradale ad Alghero nella serata di ieri. Intorno alle 22, all'incrocio tra Via Leonardo da Vinci e Via Grazia Deledda, una BMV grigia con tre ragazzi a bordo, a folle velocità (probabilmente erano in fuga) ha bruciato lo stop investendo un ragazzo in sella al suo scooter mentre era impegnato a fare delle consegne a domicilio. Il giovane è volato sbattendo prima la testa sull'infisso di un'abitazione al piano terra e poi è ricaduto sull'asfalto della strada.



Durante i primi soccorsi non ha perso conoscenza ma le sue condizioni sarebbero gravi. Nella folle corsa del mezzo sono state danneggiate anche cinque auto parcheggiate nei dintorni e un furgone. Dopo lo schianto il conducente e i passeggeri sono scappati a piedi senza prestare soccorso al ferito ma sarebbero stati rintracciati dai carabinieri verso la mezzanotte all'uscita dalla città. Le indagini sono in corso.