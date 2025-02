S.A. 17:56 Rete idrica: lavori alla Pietraia Lunedì inizio dei lavori alla rete idrica in via Don Minzoni, modifiche alla viabilità. Diversi i quartieri interessati, tra cui le opere tutt’ora in corso nella zona sud della città, compresa tra la via Sant’Anna e le vie ad essa collegate verso il colle Calabona



ALGHERO - Da lunedì prossimo Abbanoa mette in cantiere una parte importante del progetto di efficientamento della rate idrica ad Alghero. Diversi i quartieri interessati, tra cui le opere tutt’ora in corso nella zona sud della città, compresa tra la via Sant’Anna e le vie ad essa collegate verso il colle Calabona. L’intervento più consistente è tuttavia quello riguardante la via Don Minzoni, l’arteria che interessa il quartiere della Pietraia. Le opere di scavo e posa delle nuove condotte inizieranno lunedì dalla parte nord della via, nei pressi della rotatoria che collega alla strada dei due mari, per continuare in direzione La Pietraia e della rotatoria di San Giovanni. Un lavoro impegnativo che le imprese a cui Abbanoa ne ha affidato l’esecuzione dovrà svolgersi in diversi lotti funzionali.



Prevista quindi la viabilità regolata in funzione dell’accantieramento dei lavori e dello svolgersi degli stessi, con la possibilità di percorrere la via Don Minzoni in uscita dalla città, mentre per il flusso in ingresso ( dalla rotatoria dei Due Mari in direzione Pietraia ) si renderà necessario aggirare il cantiere percorrendo la via Liguria per immettersi su via Sardegna o Viale Europa. Saranno lavori che comporteranno inevitabili disagi ma che produrranno benefici dal punto di vista della tenuta della rete idrica cittadina, che interesseranno nelle prossime settimane anche via Paoli e la borgata di Fertilia, per poi interessare il centro storico con un calendario che verrà comunicato in maniera puntuale da Abbanoa.