«Servizio ambiente è una sfida di tutti»

«L’assessorato all’Ecologia e l’Ufficio Ambiente stanno lavorando costantemente per affrontare e risolvere le criticità esistenti. L’Amministrazione comunale ha avviato, con la Polizia Municipale, una serie di controlli mirati per contrastare comportamenti scorretti e situazioni di degrado. In parallelo, il nuovo appalto per la raccolta rifiuti avrà un compito fondamentale: migliorare in modo concreto e strutturato il servizio su tutto il territorio comunale e l’agro» prosegue e conclude con un invito alla cittadinanza: «invito pubblicamente i cittadini, le associazioni, i comitati di quartiere e gli operatori del settore a contribuire con idee e proposte concrete, che possano essere portate in Commissione e trasformate in azioni reali. Il miglioramento dei servizi ambientali è una sfida che va affrontata insieme, con spirito di collaborazione e senso civico. L’ambiente è patrimonio comune, e il suo rispetto è responsabilità di tutti». ALGHERO - In qualità di Presidente della Commissione Ambiente e Nettezza Urbana, ritengo doveroso intervenire con fermezza e chiarezza su un tema che riguarda da vicino l’immagine e la vivibilità della nostra città, oggi frequentata da quasi 200 mila visitatori nel pieno della stagione turistica. Una città come Alghero, che ambisce a essere modello di accoglienza e qualità della vita, deve garantire servizi essenziali all’altezza del suo nome. Tra questi, il servizio di nettezza urbana, la raccolta differenziata, la pulizia e il decoro degli spazi pubblici rappresentano non solo una necessità quotidiana, ma un vero e proprio biglietto da visita. Così il presidente della Commissione Sanità Christian Mulas interviene nel braccio di ferro delle ultime ore tra l'Amministrazione comunale e gli addetti alla gestione del servizio di raccolta rifiuti ad Alghero [ LEGGI ].Mulas schiva la polemica e plaude da una parte il lavoro degli operatori ecologici: «Questa mattina ho letto con piacere un commento lasciato da un turista, che evidenziava come lungo il nostro litorale e nel centro cittadino siano presenti eleganti ecobox in legno, decorati con fiori, destinati alla raccolta differenziata da parte di esercizi commerciali e stabilimenti. Non si è visto un solo sacchetto di spazzatura, e sono anche belli da vedere. Un’osservazione che, pur in un contesto in cui non mancano criticità, conferma che Alghero sa lasciare un buon ricordo a chi la visita, anche grazie agli sforzi fatti per mantenere il decoro urbano». Ma dall'altra non nega le problematiche: «Non si nascondono, infatti, le criticità ancora presenti nel servizio di raccolta: è evidente che il sistema va migliorato e che ci siano margini di crescita. Tuttavia, decorare gli ecobox con i fiori è anche un segnale importante di civiltà e rispetto per l’ambiente, un gesto simbolico che mostra attenzione e senso di appartenenza e rispettoverso la città. Dobbiamo continuare su questa strada, senza abbassare la guardia».«L’assessorato all’Ecologia e l’Ufficio Ambiente stanno lavorando costantemente per affrontare e risolvere le criticità esistenti. L’Amministrazione comunale ha avviato, con la Polizia Municipale, una serie di controlli mirati per contrastare comportamenti scorretti e situazioni di degrado. In parallelo, il nuovo appalto per la raccolta rifiuti avrà un compito fondamentale: migliorare in modo concreto e strutturato il servizio su tutto il territorio comunale e l’agro» prosegue e conclude con un invito alla cittadinanza: «invito pubblicamente i cittadini, le associazioni, i comitati di quartiere e gli operatori del settore a contribuire con idee e proposte concrete, che possano essere portate in Commissione e trasformate in azioni reali. Il miglioramento dei servizi ambientali è una sfida che va affrontata insieme, con spirito di collaborazione e senso civico. L’ambiente è patrimonio comune, e il suo rispetto è responsabilità di tutti».