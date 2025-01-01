Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaCulturaPoesia › Verso 40° Premio Dessì: pubblico record
S.A. 16:27
Verso 40° Premio Dessì: pubblico record
Gli eventi, tutti gratuiti, ospitati a Villacidro tra il 30 maggio e il 4 agosto, hanno spaziato tra letteratura, musica, attualità e divulgazione, confermando il Premio come presidio culturale attivo, accessibile e capace di coinvolgere pubblici eterogenei, per età e gusti culturali
Verso 40° Premio Dessì: pubblico record

VILLASIMIUS - Oltre duemila persone hanno preso parte ai primi appuntamenti del percorso culturale che accompagna la 40ª edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì: un ciclo di quattro proposte a Villacidro e una a Villasimius che hanno riscosso grande coinvolgimento, confermando il ruolo del Premio come motore culturale attivo e inclusivo nel territorio. Gli eventi, tutti gratuiti, ospitati a Villacidro tra il 30 maggio e il 4 agosto, hanno spaziato tra letteratura, musica, attualità e divulgazione, confermando il Premio come presidio culturale attivo, accessibile e capace di coinvolgere pubblici eterogenei, per età e gusti culturali.

A inaugurare il cartellone è stata Roberta Bruzzone, protagonista di un partecipatissimo incontro alla Palestra di via Stazione, dopo di lei Lucio Caracciolo, che ha attratto un pubblico attento a Casa Dessì. Il terzo appuntamento ha visto salire sul palco Manuel Agnelli, capace di coinvolgere un migliaio di persone all’Anfiteatro di Villacidro e a chiudere il ciclo, l’incontro letterario con Helena Janeczek (ospite anche a Villasimius) e Alessandro De Roma, in un’atmosfera più intima di grande qualità, a Casa Dessì.

Circa duemila persone hanno preso parte agli appuntamenti, che si sono svolti tra Villacidro e Villasimius (grazie alla collaborazione con il Festival della Marina di Villasimius) dimostrando come il Premio Dessì continui a essere un punto di riferimento della Sardegna per la promozione culturale.
Il percorso riprenderà dall’11 settembre al 5 ottobre, con una nuova serie di incontri, spettacoli e ospiti che celebreranno la letteratura e la cultura come strumenti di dialogo e crescita collettiva. Il 4 ottobre si terrà la cerimonia di premiazione della XL edizione del Premio Letterario.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/8Ad Alghero ritornano le Letture d´estate a Villa Edera
28/5Il 66mo Premio Ozieri: domande in scadenza
24/511° Concorso Luca Scognamillo: premiazione
14/5Al via la quarantesima edizione del Premio Dessì
5/5Il Poetry Slam sbarca a Belvì
3/5Al gavoese Luca Sedda il Bette Poetry Slam di Nuoro
24/4Poetry Slam: premiato Roberto Nieddu ad Alghero
17/4Sabato Poetry Slam ad Alghero
1/4Obra Cultural, premio Rafael Sari
13/3Concorso Luca Scognamillo: proroga scadenze
« indietro archivio poesia »
14 agosto
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
14 agosto
Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione
13 agosto
«Parco Tarragona angolo della vergogna»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)