S.A. 14:30 Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione Disservizi continui e criticità: Braccio di ferro tra l'Amministrazione comunale e gli addetti alla raccolta rifiuti in città dopo la lettera a firma dell'Ufficio Servizio Ambiente alla Ciclat in cui si lamentavano varie problematiche nell'esecuzione del servizio. Richiesto un incontro urgente con sindaco, assessore Selva e presidente Mulas



ALGHERO - Una "bomba" rischia di esplodere su Alghero alla vigilia di Ferragosto e a causarla è la gestione dei rifiuti in città. Ad innescarla è stata una lettera a firma dell'Ufficio Servizio Ambiente alla Ciclat in cui si lamentavano criticità varie nell'esecuzione del servizio, frequenti disservizi causati da raccolte parziali, «preoccupanti segnalazioni relative a indebiti servizi di raccolta aggiuntivi che verrebbero svolte a favore solo di alcune utenze», «danno all'immagine e decoro della città». Una missiva che non è stata presa bene dagli operatori, in particolare iscritti alla sigla sindacale Fiadel (circa l'80 degli addetti) che minacciano lo stato di agitazione e chiedono un incontro urgente con il sindaco Raimondo Cacciotto, l'assessore competente Raniero Selva e il presidente della Commissione Christian Mulas.



«La presa di posizione del Comune ha giustamente provocato la reazione della RSU, che ha chiesto un incontro con l’amministrazione e minacciato lo sciopero. Siamo al loro fianco». «Fino a oggi si è scelta la strada di negare il problema. Ma cumuli di buste di spazzatura e cattivi odori non si possono certo nascondere, come si fa con la polvere, sotto il tappeto. È lecito chiedersi se fosse necessario arrivare proprio a Ferragosto per accorgerci ed intervenire su un problema clamorosamente plateale da un anno e che peggiorava di giorno in giorno». Così ha commentato Michele Pais, consigliere comunale della Lega che ha concluso: «Ciò che sconcerta, però, è che l’amministrazione, nascondendosi dietro una nota a firma dei funzionari responsabili del servizio Ambiente, scarichi la responsabilità sui lavoratori, accusandoli di danneggiare il decoro e l’immagine della città nello svolgimento delle ordinarie attività di raccolta».