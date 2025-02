Cor 11:03 Gianluca Sambataro, workshop ad Alghero Un’occasione imperdibile per gli appassionati di canto ad Alghero, che potranno confrontarsi con un professionista di altissimo livello e fare una bellissima e arricchente esperienza condivisa il 22 e 23 febbraio



ALGHERO - Gianluca Sambataro, pianista, arrangiatore, direttore di coro, cantante e vocal coach, direttore del celebre "Rejoce Gospel Choir", arriva ad Alghero per un Workshop aperto a tutti gli appassionati di canto e coro dai 13 anni in su. “La voce nel Corpo”, così si intitola il laboratorio proposto nella nostra città presso la scuola di musical Ichnu, permetterà ai partecipanti di divertirsi affrontando lo studio del canto corale (in particolare con tecnica Gospel) e di scoprire e approfondire la tecnica vocale per il coro osservando l’impegno che richiede l’intero corpo per una emissione vocale di qualità. Per informazioni: ichnuasd@gmail.com o 3770991122.