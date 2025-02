S.A. 20:13 Aeroporto Olbia: cercasi 40 addetti vigilanza Selezione per 40 guardie particolari giurate (GPG), da assumere entro le prossime settimane, che cureranno la vigilanza e la sicurezza all’interno dell’aeroporto di Olbia



OLBIA - Opportunità di lavoro per i sardi: si cercano 40 guardie particolari giurate (GPG), da assumere entro le prossime settimane, che cureranno la vigilanza e la sicurezza all’interno dell’aeroporto di Olbia. Per questo scopo, mercoledì 26 febbraio, Istituto di Vigilanza Coopservice Spa organizza un recruiting day dalle 15:00 alle 19:00 presso il Centro per l’impiego di Olbia di via Romagna, 10.



Le principali mansioni riguarderanno il controllo dei passeggeri in partenza e in transito con verifica dei titoli di accesso e dei relativi bagagli a mano tramite l’ausilio di specifiche apparecchiature installate presso le postazioni di controllo; la verifica dei bagagli, delle merci e dei plichi da stiva; attività di vigilanza e di scorta all’interno dell’aeroporto collaborando con le Autorità per l’espletamento dei servizi richiesti. Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC) fa parte del gruppo Coopservice, uno dei principali operatori nella fornitura di servizi di pulizia e sanificazione, vigilanza privata, logistica e traslochi, gestione immobiliare ed efficientamento energetico con un fatturato di oltre 1 mld di euro e più di 20.000 dipendenti.