Tullio Garau presidente Ordine Psicologi Sardegna

CAGLIARI - E' Tullio Garau il nuovo presidente dell'Ordine Psicologhe e Psicologi della Sardegna, eletto all'unanimità dal nuovo Consiglio dell'Ordine, eletto al primo turno nella tornata elettorale del 7/8/9 febbraio scorsi. Eletti anche i componenti l'Ufficio di Presidenza che sono: Maria Mameli, Vicepresidente; Claudia Marras, Segretaria e Giorgina Meloni, tesoriera. Del Consiglio dell'Ordine fanno inoltre parte le consigliere/i Marina Barranu, Giorgia Coni, Francesca Giuseppa Licheri, Antonio Melis, Valentina Meloni, rappresentante Albo B, Moreno Murgia, Maria Laura Muroni, Beatrice Palmas, Francesca Rita Porcheddu, Lorena Paola Urrai, e Paolo Zarone .



Tullio Garau, psicologo psicoterapeuta e formatore, viene da una ricca esperienza sviluppata su più ambiti: più volte professore a contratto presso l’Università degli Studi di Cagliari, ha ricoperto per più di trent’anni il ruolo di Dirigente Psicologo nel Servizio Sanitario Regionale, anche con responsabilità di direzione di strutture semplici e complesse ed è Componente dell’Osservatorio Deontologico, presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi dal 2011. Tullio Garau è stato inoltre presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna dal 1999 al 2009 e succede ad Angela Quaquero, che ha guidato l'Ordine per 11 anni.



«Abbiamo un importante patrimonio di azioni avviate dal precedente Consiglio, che ringraziamo per il grande lavoro svolto, e a cui faremo riferimento approfondendole e sviluppandole - ha dichiarato Tullio Garau- con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della professione, in modo che sia sempre più capace di rispondere alle aspettative di salute dei cittadini, sviluppando le interlocuzioni necessarie con le istituzioni, che si occupano di benessere e salute, anche attraverso la promozione di leggi regionali sulla psicologia scolastica e la psicologia delle cure primarie. Occorre poter dare risposte concrete alle esigenze di benessere degli individui e delle comunità e in ogni forma di organizzazione e aggregazione sociale. Intendiamo porre particolare attenzione ai giovani, ai preoccupanti fenomeni che attestano un disagio crescente e che la cronaca purtroppo ci riporta, così come particolare attenzione occorre porre alle persone fragili. L'ascolto delle colleghe e dei colleghi rispetto a bisogni e proposte sarà impegno costante e prioritario, così come organizzare costanti attività formative sulla deontologia e le aree di sviluppo della professione sia consolidate sia emergenti.anche attraverso la promozione di leggi regionali sulla psicologia scolastica e la psicologia delle cure primarie».



Nella foto: Tullio Garau