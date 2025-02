S.A. 19:21 Bando eventi sportivi: domande fino al 20 marzo Pubblicato il bando per i contributi destinati all’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali in Sardegna. Da domani, 20 febbraio, fino al 20 marzo sarà possibile presentare le domande



CAGLIARI - Nello Sportello unico dei servizi della Regione (Sus) è stato pubblicato il bando per i contributi destinati all’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali in Sardegna. Da domani, 20 febbraio, fino al 20 marzo sarà possibile presentare le domande. «Abbiamo pubblicato il bando con quasi sei mesi di anticipo rispetto allo scorso anno – sottolinea l’assessora dello Sport, Ilaria Portas – per il 2024 la pubblicazione è stata infatti prevista per il primo di luglio. Anticipare la pubblicazione ai primi mesi dell’anno consente una diversa e migliore gestione delle risorse e una migliore pianificazione delle attività e delle competizioni alle quali si vuole partecipare. Sosteniamo in tutti i modi possibili lo sport e gli sportivi isolani. Abbiamo lavorato per dare reale supporto a federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e dal C.I.P. che operano in Sardegna, associazioni o società sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche».



Le manifestazioni sportive che rientrano nel bando includono gli incontri per assegnazione o prove di qualificazione per il titolo mondiale, europeo o italiano (assoluti o giovanili), fasi finali della Coppa Italia o di altre coppe europee. Sono compresi inoltre incontri tra nazionali italiane e straniere per competizioni internazionali o per partite ufficiali o tornei a squadre con la partecipazione di società sportive della massima serie italiana o della massima serie di altri campionati stranieri, nel numero minimo di quattro squadre. Contributi ammessi anche per le manifestazioni con partecipazione alla competizione di un numero non inferiore a due atleti medagliati all’ultima edizione delle olimpiadi/paralimpiadi o dei campionati del mondo assoluti o dei campionati continentali (europei, asiatici). Tornei giovanili a squadre con la partecipazione di società o di atleti della massima serie italiana o di altri campionati europei (sempre della massima categoria), o fasi finali di tornei studenteschi a livello nazionale, con la partecipazione di almeno il 50% degli istituti scolastici localizzati in Sardegna.



Sono contemplate dal bando le finali per l’assegnazione del titolo di “campione nazionale” degli enti di promozione sportiva e manifestazioni che prevedono la partecipazione di rappresentative regionali delle federazioni sportive. Manifestazioni sportive di comprovata importanza e di assoluta straordinarietà, di grande rilievo e di impatto mediatico da realizzare autonomamente o in stretto raccordo con altri soggetti operanti nel settore (attraverso specifici accordi o protocolli d’intesa), concorrendo in tal modo alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico e allo sviluppo economico del territorio isolano. Per quanto concerne gli eventi motoristici (automobilismo, motociclismo ecc.), possono accedere ai contributi esclusivamente i soggetti regolarmente autorizzati dal competente organo federale all’organizzazione della manifestazione oggetto della richiesta.