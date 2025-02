S.A. 8:08 Elisa Manca presenta il suo libro su Berlinguer "Il sardomuto. Strategie semantico-argomentative nelle parole di Enrico Berlinguer" verrà presentato nella libreria Cyrano di Alghero venerdì 21 febbraio alle 18,30. A dialogare con l´autrice ci sarà Elias Vacca



ALGHERO - Come è possibile che, a oltre quarant'anni dalla morte, le parole e il linguaggio di Enrico Berlinguer continuino a ritornare e a influenzare il dibattito pubblico dei giorni nostri? A questa e altre domande risponde il nuovo libro di Elisa Manca: "Il sardomuto. Strategie semantico-argomentative nelle parole di Enrico Berlinguer" che verrà presentato nella libreria Cyrano di Alghero venerdì 21 febbraio alle 18,30. A dialogare con l'autrice ci sarà Elias Vacca. Il libro analizza le scelte semantiche e argomentative dei discorsi del segretario del Pci, attraverso un corpus di manoscritti e testi pubblicati quando era ancora in vita. Ne emerge un linguaggio caratterizzato in ambito semantico e pragmatico da strategie specifiche, strettamente legate al contesto e alla situazione dei diversi interventi.



In particolare, emerge un "compromesso linguistico" che si sviluppa in parallelo al compromesso storico, intrecciando echi di cristianesimo e formule ironiche, il tutto sostenuto da una struttura ideologica al tempo stesso solida e innovativa. Elisa Manca, algherese, è assegnista di ricerca presso l'Università di Sassari e collabora con la cattedra di linguistica italiana all'Università di Berna. Ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Heidelberg, dove ha anche insegnato lingua e linguistica italiana. Attualmente, lavora come postdoc a due progetti: la creazione di sillabi per la certificazione delle lingue minoritarie della Sardegna e lo studio degli atteggiamenti linguistici dei sardi residenti in Svizzera.



Nella foto: Elisa Manca