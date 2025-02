S.A. 11:29 Prima edizione di Cheremule corre Si svolgerà il 23 marzo 2025: il piccolo comune si trasformerà in un vivace palcoscenico per gli appassionati di corsa e per le famiglie in cerca di un´attività all´aria aperta



CHEREMULE - Il 23 marzo 2025, il piccolo comune di Cheremule si trasformerà in un vivace palcoscenico per gli appassionati di corsa e per le famiglie in cerca di un'attività all'aria aperta grazie alla manifestazione "Cheremule corre", organizzata dall’associazione Trail & Road Runners ASD, affiliata al comitato Territoriale Uisp di Sassari, con il patrocinio del Comune di Cheremule e la collaborazione di ASD Cheremule. La gara podistica si svolgerà su un percorso interamente asfaltato nel centro abitato di Cheremule di 2 km da ripetersi 4 volte per gli atleti agonisti e 2 volte per i partecipanti all’attività ludico motoria.



Alla gara competitiva possono partecipare tutti gli atleti in regola con le certificazioni medico sportive per l’attività agonistica (specifica Atletica Leggera) e con il tesseramento UISP. In funzione della convenzione in essere potranno partecipare anche gli atleti con tesseramento FIDAL o RUNCARD. È ammessa anche la partecipazione agli atleti non tesserati purché in possesso di regolare certificato medico sportivo. È prevista anche una passeggiata ludico motoria aperta a tutti sulla distanza di circa 4 km. L’evento, nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di Cheremule, si propone di unire sport e divertimento, coinvolgendo partecipanti di tutte le età.



La manifestazione prevede un percorso affascinante che si snoda tra le bellezze del centro storico e della pineta del monte Cuccuruddu, permettendo ai partecipanti di scoprire paesaggi mozzafiato e il calore della comunità locale. Gli atleti potranno sfidarsi in una gara di corsa, mentre le famiglie e i partecipanti più giovani potranno godere dell’attività ludico motoria, un'opportunità per divertirsi insieme in un'atmosfera festosa. L'evento sarà accompagnato da attività collaterali, dallo stand gastronomico presso il salone parrocchiale e intrattenimenti, creando un'atmosfera di festa che coinvolgerà tutti i presenti.