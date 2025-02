S.A. 16:13 Tennistavolo Sassari: tre atleti ai Campionati Italiani Licciardi, Evans e Puppo ai Campionati Italiani U19 e U21. Da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni si disputeranno i Campionati Italiani Giovanili Under 19 e Under 21, individuali e a squadre



SASSARI - Da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni si disputeranno i Campionati Italiani Giovanili Under 19 e Under 21, individuali e a squadre. Il Tennistavolo Sassari schiera tre atleti. Per l'Under 19 scenderanno in campo Elia Licciardi e Alexander Evans. Prenderanno parte sia al torneo individuale, sia a quello di doppio maschile.

Nell'Under 21 scenderà in campo Andrea Puppo che fa parte della squadra della A1 maschile e si è qualificato di diritto ai campionati. Nel doppio maschile giocherà insieme a Costantino Cappuccio del Santa Tecla Nulvi. Nel doppio misto Andrea Puppo giocherà con Rossana Ferciug della Dilettantistica Quattro Mori. Il tennistavolo Sassari parteciperà anche al torneo per squadre Under 21 schierando oltre ad Andrea Puppo anche Elia Licciardi e Alexander Evans.